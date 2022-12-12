Иделбаев Раимгул
Место рождения
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Иделбай Род Мурзалар Y ДНК I-z140
Мать: не указана
Шежере Сабирьяновой Саны Гафуровны из племени Мурзалар, д. Аркаул современного Салаватского р-на РБ Составители: Сабирьянова Сана Гафуровна и Садыков Гатият Гиниятович, д. Аркаул. Основной источник: р... Показать все
Рождение ребёнка
1700
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1702
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно