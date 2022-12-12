Иделбаев Раимгул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИделбаев Раимгул

Иделбаев Раимгул

avatar

Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Иделбай Род Мурзалар Y ДНК I-z140

Мать: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Шежере Сабирьяновой Саны Гафуровны из племени Мурзалар, д. Аркаул современного Салаватского р-на РБ Составители: Сабирьянова Сана Гафуровна и Садыков Гатият Гиниятович, д. Аркаул. Основной источник: р... Показать все
Рождение ребёнка
1700

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1702

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1710

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close