Краева Христина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Краев Евстегний Леонтьевич
Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Краев Миней Леонтьев
Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краев Леонтий Мокин
Смерть
Неизвестно