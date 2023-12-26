Краева Христина Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева Христина Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Краев Крысанф Леонтьев

Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Краев Евстегний Леонтьевич

Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Краев Миней Леонтьев

Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин

Рождение ребёнка
1828

Сын: Краев Карп Леонтьевич

Отец ребёнка: Краев Леонтий Мокин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Леонтий Мокин

Смерть
Неизвестно
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