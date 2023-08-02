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(Макмак) Сарра Саввична
(Макмак) Сарра Саввична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1901
Пол
Женский
Отец
Макмак Савва Саввич
1868 г.р.
Мать
(Чапни) Ирина Васильевна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Макмак Савва Саввич
Мать:
Ирина Васильевна
Смерть
1901
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