(Макмак) Сарра Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макмак) Сарра Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Макмак Савва Саввич

Мать: Ирина Васильевна

Смерть
1901
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