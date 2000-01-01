Чередов Никита Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1855 ст.
Отец: Чередов Лукьян Николаев
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Чередов Иван Никитич
Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Секлетинья Никитична
Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно