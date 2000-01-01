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Чередов Никита Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1855 ст.

Отец: Чередов Лукьян Николаев

Мать: Чередова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Чередов Иван Никитич

Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Секлетинья Никитична

Мать ребёнка: Чередова Нинила Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Нинила Филипповна

Смерть
Неизвестно
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