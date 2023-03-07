Никифор Александрович
Место рождения
Дата рождения08.02.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1901 ст.
Отец: Александр Иванович
Мать: Евфимия Алексеева
Деревни Трищелинки Виделибской волости Псковского уезда деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Той же волости и дере... Показать все
Смерть
Неизвестно