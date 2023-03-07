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Никифор Александрович

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

08.02.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1901 ст.

Отец: Александр Иванович

Мать: Евфимия Алексеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Деревни Трищелинки Виделибской волости Псковского уезда деревни Трещелинка крестьянин Александр Иванов и законная жена его Ефимия Алексеева, оба православные Восприимниками были: Той же волости и дере... Показать все
Смерть
Неизвестно
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