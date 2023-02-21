Чернова Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1968

Дочь: Зарипова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Чернов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1971

Дочь: Геркушенко Эллеонора Владимировна

Отец ребёнка: Чернов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
23.10.1982

Сын: Чернов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чернов Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Владимир Ильич

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