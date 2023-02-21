Чернова Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1968
Дочь: Зарипова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Чернов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1971
Дочь: Геркушенко Эллеонора Владимировна
Отец ребёнка: Чернов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1982
Сын: Чернов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чернов Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно