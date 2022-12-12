Якобий Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобий Аркадий Иванович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.10.1827

Дата смерти

28.04.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1857
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1864 по 1870
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1872 по 1885
Харьков, Украина
Место жительства
С 1885 по 1907
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.04.1907
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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