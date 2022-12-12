Якобий Аркадий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.10.1827
Дата смерти28.04.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1864 по 1870
Место жительства
С 1872 по 1885
Харьков, Украина
Место жительства
С 1885 по 1907
Смерть
28.04.1907