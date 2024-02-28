Никифор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения09.03.1804
Дата смерти10.09.1804
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1804
Отец: Фёдор Кононов
Мать: Екатерина Емельянова
МК-1804 09.03.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Емельянова родила сына Никифора, которой крещен 13го числа священником Яковом Петровым с дьячком Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1804
МК-1804 10.09.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова сын Никифор 7ми месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Яковом Петровым с дьячком Алексее... Показать все