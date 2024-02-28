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Никифор Фёдоров

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.03.1804

Дата смерти

10.09.1804

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1804

Отец: Фёдор Кононов

Мать: Екатерина Емельянова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 09.03.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Емельянова родила сына Никифора, которой крещен 13го числа священником Яковом Петровым с дьячком Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.09.1804
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 10.09.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова сын Никифор 7ми месяцов неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Яковом Петровым с дьячком Алексее... Показать все
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