Яким Иванов
Место рожденияд. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
23.05.1899
Жена: Мария Игнатова
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно