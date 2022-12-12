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Яким Иванов

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Место рождения

д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
23.05.1899

Жена: Мария Игнатова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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