Горохов Семен Егоров
Место рождения
Дата рождения25.08.1892 ст.
Дата смерти21.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1892 ст.
Отец: Горохов Егор Тимофеев
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
02.12.1918
Сын: Горохов Николай Семенович
Мать ребёнка: Наталия Васильева
Рождение ребёнка
21.12.1920
Мать ребёнка: Наталия Васильева
Рождение ребёнка
14.09.1930
Дочь: Горохова Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Наталия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Лилия Семеновна
Мать ребёнка: Наталия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Васильева
Смерть
21.07.1973