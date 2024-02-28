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Горохов Семен Егоров

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.08.1892 ст.

Дата смерти

21.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1892 ст.

Отец: Горохов Егор Тимофеев

Мать: Ирина Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1918

Сын: Горохов Николай Семенович

Мать ребёнка: Наталия Васильева

Рождение ребёнка
21.12.1920

Сын: Горохов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Наталия Васильева

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1930

Дочь: Горохова Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Наталия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Лилия Семеновна

Мать ребёнка: Наталия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Васильева

Смерть
21.07.1973
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