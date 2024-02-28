Грабарчук Иван Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Побилетный рядовой Иван Стефанов Грабарчук православного вероисповедания первым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Ксения Александрова Славутова православного вероисповедания вторым браком П... Показать все
Смерть
Неизвестно