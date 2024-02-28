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Грабарчук Иван Стефанович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Жена: Грабарчук Ксения Александрова

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Побилетный рядовой Иван Стефанов Грабарчук православного вероисповедания первым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Ксения Александрова Славутова православного вероисповедания вторым браком П... Показать все
Смерть
Неизвестно
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