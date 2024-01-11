Кубагушев Нуриман Гимранович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубагушев Нуриман Гимранович

Место рождения

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

24.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: Кубагушев Гимран

Мать: Кубагушева Нафигэ (Нафига)

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.05.1990
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
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