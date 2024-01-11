Кубагушев Нуриман Гимранович
Место рожденияс.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Дата рождения16.06.1937
Дата смерти24.05.1990
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Отец: Кубагушев Гимран
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.05.1990
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР