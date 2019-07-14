Андриенко (Устинова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко (Устинова) Галина Михайловна

Место рождения

Пензенская область, Камешкирский район, село Аряш

Дата рождения

04.03.1931

Дата смерти

14.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931

Отец: не указан

Мать: Устинова (Горбунова) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриенко Михаил Михайлович

Смерть
14.07.2019
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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