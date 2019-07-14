Андриенко (Устинова) Галина Михайловна
Место рожденияПензенская область, Камешкирский район, село Аряш
Дата рождения04.03.1931
Дата смерти14.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриенко Михаил Михайлович
Смерть
14.07.2019
Саратов, город Саратов, Саратовская область