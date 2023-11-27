Буланов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1908
Дата смерти19.03.1974
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908
Отец: Буланов Иван Тимофеевич
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
06.02.1933
Дочь: Буланова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Буланова Нина Александровна
Рождение ребёнка
31.07.1940
Дочь: Буланова Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Буланова Нина Александровна
Смерть
19.03.1974