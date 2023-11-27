Буланов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1908

Дата смерти

19.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908

Отец: Буланов Иван Тимофеевич

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
06.02.1933

Дочь: Буланова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Буланова Нина Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1940

Дочь: Буланова Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Буланова Нина Александровна

Смерть
19.03.1974
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