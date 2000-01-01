Асрян Светланна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асрян Светланна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1976

Дочь: Асрян Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Асрян Алёша Михаилович

Арцах, г. Степанакерт
Рождение ребёнка
03.09.1977

Сын: Асрян Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Асрян Алёша Михаилович

Арцах, г. Степанакерт
Рождение ребёнка
07.05.1985

Дочь: Асрян Анаит Алексеевич

Отец ребёнка: Асрян Алёша Михаилович

Арцах, г. Степанакерт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асрян Алёша Михаилович

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