Асрян Светланна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1976
Дочь: Асрян Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Асрян Алёша Михаилович
Арцах, г. Степанакерт
Рождение ребёнка
03.09.1977
Отец ребёнка: Асрян Алёша Михаилович
Арцах, г. Степанакерт
Рождение ребёнка
07.05.1985
Дочь: Асрян Анаит Алексеевич
Отец ребёнка: Асрян Алёша Михаилович
Арцах, г. Степанакерт
Бракосочетание
Неизвестно