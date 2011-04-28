Пономарев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2011

Отец: Пономарев Дмитрий Владимирович

Мать: Пономарева Наталья Александровна

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