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Пономарев Владимир Дмитриевич
Пономарев Владимир Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.2011
Пол
Мужской
Отец
Пономарев Дмитрий Владимирович
1974 г.р.
Мать
Пономарева Наталья Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2011
Отец:
Пономарев Дмитрий Владимирович
Мать:
Пономарева Наталья Александровна
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