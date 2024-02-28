Зеленцова (Захарова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Захарова) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Рамешки, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1937

Отец: Захаров Алексей Дмитриевич

Мать: Захарова Мария Ильинична

Рамешки, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1963

Дочь: Ли Инесса Владимировна

Отец ребёнка: Зеленцов Владимир Петрович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1967

Сын: Зеленцов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Зеленцов Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Владимир Петрович

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