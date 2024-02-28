Зеленцова (Захарова) Антонина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1937
Рождение ребёнка
11.03.1963
Дочь: Ли Инесса Владимировна
Отец ребёнка: Зеленцов Владимир Петрович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1967
Сын: Зеленцов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Зеленцов Владимир Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно