Груздева Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1919
Сын: Груздев (тюнянин) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович
Рождение ребёнка
11.08.1922
Сын: Груздев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович
Рождение ребёнка
22.12.1925
Дочь: Цаплинова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Анфиса (Фаина) Васильевна
Отец ребёнка: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно