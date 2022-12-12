Ермошкевич Зинаида Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1898
Дата смерти27.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1921
Дочь: Морозова(ермошкевич) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ермошкевич Василий Ульянович
С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Похороны
27.02.1988
Кузовлева, Семилужная волость, Томский уезд
Смерть
27.02.1988
п.Кузовлево,г.Томск