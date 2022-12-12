Ермошкевич Зинаида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошкевич Зинаида Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1898

Дата смерти

27.02.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1921

Дочь: Морозова(ермошкевич) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ермошкевич Василий Ульянович

С.Васьковичи,Могилёвский район,Могилёвская область,Белоруссия
Похороны
27.02.1988
Кузовлева, Семилужная волость, Томский уезд
Смерть
27.02.1988
п.Кузовлево,г.Томск
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