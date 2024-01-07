Бахтаева (Фетисова) Мария Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтаева (Фетисова) Мария Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Фетисов Денис

Мать: Фетисова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтаев Атай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтаев Атай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтаев Атай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтаев Атай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтаев Атай

Смерть
Неизвестно
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