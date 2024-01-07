Бахтаева (Фетисова) Мария Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: Фетисов Денис
Мать: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахтаев Атай
Смерть
Неизвестно