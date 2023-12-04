Прынева Матрона Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти01.08.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1872 ст.
Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров
Рождение ребёнка
10.11.1872 ст.
Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров
Рождение ребёнка
13.06.1875 ст.
Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров
Рождение ребёнка
18.03.1878 ст.
Сын: Прынев Иаков-Яков Игнатов
Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров
Смерть
01.08.1879 ст.