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Прынева Матрона Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

01.08.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1866 или 1870

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.03.1872 ст.

Сын: Прынев Василий Игнатов

Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров

Рождение ребёнка
10.11.1872 ст.

Сын: Прынев Родион Игнатов

Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров

Рождение ребёнка
13.06.1875 ст.

Сын: Прынев Елисей Игнатов

Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров

Рождение ребёнка
18.03.1878 ст.

Сын: Прынев Иаков-Яков Игнатов

Отец ребёнка: Прынев Игнат Федоров

Смерть
01.08.1879 ст.
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