Морозова (Кручинина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1917 или 17.12.1917
Дата смерти12.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1917 или 17.12.1917
Отец: Кручинин Василий
Возможно родилась 17 декабря (документы утеряны при пожаре) Калужская Губернія, Медынский уѣзд, Глуховской волости, деревни Глухово
Рождение ребёнка
24.02.1939
Дочь: Финогенова Марина
Отец ребёнка: Морозов Егор
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Морозов ?
Отец ребёнка: Морозов Егор
Рождение ребёнка
05.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Егор
Смерть
12.08.2005
Похороны
Неизвестно
Котляковское кладбище