Морозова (Кручинина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кручинина) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Глухово, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.12.1917 или 17.12.1917

Дата смерти

12.08.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

1939 г.р.
Около 1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1917 или 17.12.1917

Отец: Кручинин Василий

Мать: Кручинина Екатерина (Катарина)

Глухово, Медынский муниципальный район, Калужская область
Возможно родилась 17 декабря (документы утеряны при пожаре) Калужская Губернія, Медынский уѣзд, Глуховской волости, деревни Глухово
Рождение ребёнка
24.02.1939

Дочь: Финогенова Марина

Отец ребёнка: Морозов Егор

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Морозов ?

Отец ребёнка: Морозов Егор

Рождение ребёнка
05.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Егор

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.08.2005
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Котляковское кладбище
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