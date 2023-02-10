Емельянов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1939
Дата смерти10.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
крановщик
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2023