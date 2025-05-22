Костылев Юрий Анатольевич 25.06.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костылев Юрий Анатольевич

Место рождения

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.

Дата рождения

25.06.1961

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1928 или 1933 г.р.

Жена

1977 г.р.
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Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961

Отец: Костылев Анатолий Васильевич

Мать: Костылева (Шипило) Янина Макаровна

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литасова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
16.11.2001

Сын: Костылев Егор Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кемерово
Рождение ребёнка
03.10.2019

Дочь: Костылева Милана Юрьевна

Мать ребёнка: Литасова Юлия Владимировна

г. Кемерово

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