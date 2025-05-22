Костылев Юрий Анатольевич
Место рожденияг. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Дата рождения25.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2001
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кемерово
Рождение ребёнка
03.10.2019
Дочь: Костылева Милана Юрьевна
Мать ребёнка: Литасова Юлия Владимировна
г. Кемерово