Халяпина (Селиванова) Дария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаляпина (Селиванова) Дария Никифоровна

Халяпина (Селиванова) Дария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1891

Муж: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: Параскева Митрофановна

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
20.09.1897

Дочь: Фекла Митрофановна

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
28.02.1900

Сын: Халяпин Кассиан Митрофанович

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
04.10.1904

Дочь: Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
28.01.1907

Сын: Халяпин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Халяпин Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
09.09.1915

Сын: Халяпин Феодор Митрофанович

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Рождение ребёнка
13.04.1917

Сын: Халяпин Иоанн Митрофанович

Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close