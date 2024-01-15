Халяпина (Селиванова) Дария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.10.1891
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: Параскева Митрофановна
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
20.09.1897
Дочь: Фекла Митрофановна
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
28.02.1900
Сын: Халяпин Кассиан Митрофанович
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
04.10.1904
Дочь: Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
28.01.1907
Сын: Халяпин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Халяпин Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
09.09.1915
Сын: Халяпин Феодор Митрофанович
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Рождение ребёнка
13.04.1917
Сын: Халяпин Иоанн Митрофанович
Отец ребёнка: Халяпин Митрофан Ванифатьевич
Смерть
Неизвестно