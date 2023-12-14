Комендровская (Тюзина) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти17.?.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тюзин Василий
Мать: Тюзина ?
Рождение ребёнка
12.07.1919
Дочь: Ягнова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич
с. Николаевка, Ольховский район, Волгоградской области
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Комендровский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Комендровский Виль Николаевич
Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич
Смерть
17.?.1944
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: воспаление легких