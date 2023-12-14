Комендровская (Тюзина) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комендровская (Тюзина) Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.?.1944

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тюзин Василий

Мать: Тюзина ?

Рождение ребёнка
12.07.1919

Дочь: Ягнова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич

с. Николаевка, Ольховский район, Волгоградской области
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Комендровский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Комендровский Виль Николаевич

Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
21.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комендровский Николай Яковлевич

Смерть
17.?.1944
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: воспаление легких
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