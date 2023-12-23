Ларион Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарин Данила Трофимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елена Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Александр Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
23.12.1892

Сын: Павел Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
16.11.1894 ст.

Дочь: Анна Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евфимия Никитина

Мать ребёнка: не указана

ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл136об-137 приемная дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Петрова

Смерть
Неизвестно
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