Ларион Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкарин Данила Трофимов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елена Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Александр Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
23.12.1892
Сын: Павел Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
16.11.1894 ст.
Дочь: Анна Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евфимия Никитина
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл136об-137 приемная дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Петрова
Смерть
Неизвестно