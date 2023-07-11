Мавра Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии