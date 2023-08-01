Кичигин Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти26.04.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
02.11.1898
Дочь: Яковлева Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кичигин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кичигин Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья
Рождение ребёнка
10.04.1912
Сын: Кичигин Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пермякова Апполинария Никифоровна
Мать ребёнка: Кичигина Прасковья
Смерть
26.04.1938