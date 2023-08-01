Кичигин Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичигин Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

26.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кичигин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1898

Дочь: Яковлева Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кичигин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кичигин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья

Рождение ребёнка
10.04.1912

Сын: Кичигин Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пермякова Апполинария Никифоровна

Мать ребёнка: Кичигина Прасковья

Смерть
26.04.1938
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