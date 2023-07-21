Свистунов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1976
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1976
Отец: Свистунов Виктор
Рождение ребёнка
01.03.2008
Дочь: Свистунова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Свистунова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свистунова Евгений Александрович
Мать ребёнка: Свистунова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свистунова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Свистунова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свистунова Марина