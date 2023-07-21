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Свистунов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1976

Отец: Свистунов Виктор

Мать: Богомолова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.2008

Дочь: Свистунова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Свистунова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свистунова Евгений Александрович

Мать ребёнка: Свистунова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свистунова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Свистунова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свистунова Марина

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