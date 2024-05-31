Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1770 и 1772
Дата смерти28.03.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/
Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева/Полякова Васса Кузьминична
Бракосочетание
Около 1793
Бракосочетание
26.07.1807
Рождение ребёнка
Около 1811
Рождение ребёнка
Около ?.10.1811
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Полякова) Матрона
Мать ребёнка: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Сын: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/
Мать ребёнка: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса
Смерть
28.03.1848
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно