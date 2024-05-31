Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1770 и 1772

Дата смерти

28.03.1848

Пол

Мужской

Отец

Между 1738 и 1740 г.р.

Мать

Между 1743 и 1745 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.
Между 1773 и 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1772

Отец: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот

Мать: Нилантьева/Милантьева/Полякова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/

Мать ребёнка: Милантьева/Нилантьева/Полякова Васса Кузьминична

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1793

Жена: Милантьева/Нилантьева/Полякова Васса Кузьминична

Бракосочетание
26.07.1807

Жена: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Нилантьева/Полякова/Милантьева) Федосья Полякова/Милантьева/

Мать ребёнка: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Рождение ребёнка
Около ?.10.1811

Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Мать ребёнка: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Полякова) Матрона

Мать ребёнка: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Сын: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Мать ребёнка: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Смерть
28.03.1848
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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