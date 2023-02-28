Справина Виринея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти29.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Справина Александра Петровна
Отец ребёнка: Справин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Справина Евгения Петровна
Отец ребёнка: Справин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Справин Александр Петрович
Отец ребёнка: Справин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1902 ст.
От простуды.