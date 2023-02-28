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Справина Виринея Федоровна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

29.03.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Справина Александра Петровна

Отец ребёнка: Справин Петр Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Справина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Справин Петр Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Справин Александр Петрович

Отец ребёнка: Справин Петр Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Справин Петр Иванович

Смерть
29.03.1902 ст.
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
От простуды.
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