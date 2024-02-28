Куликов Борис Егорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Куликов Егор Ларионович
Мать: Куликова Марья Агеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодосия Борисовна
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Куликов Прокофий Борисович
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Борисовна
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Котова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрена Борисовна
Мать ребёнка: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Куликова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Куликов Емельян Борисович
Мать ребёнка: Куликова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Алёна
Смерть
После 1857