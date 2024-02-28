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Куликов Борис Егорович

Место рождения

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Куликов Егор Ларионович

Мать: Куликова Марья Агеевна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Куликов Иван Борисович

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Куликов Федор Борисович

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феодосия Борисовна

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куликов Прокофий Борисович

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Борисовна

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Котова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрена Борисовна

Мать ребёнка: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Куликова Марфа Федоровна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Куликов Емельян Борисович

Мать ребёнка: Куликова Марфа Федоровна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Алёна

Смерть
После 1857
Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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