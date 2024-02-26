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Ермолай Яковлев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Яков Нестеров (Ич)

Мать: Ульяна Карпова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Архипова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Панкратей Ермолаев (Ич)

Мать ребёнка: Домна Архипова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Степанида Ермолаева (Вна)

Мать ребёнка: Домна Архипова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1794

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