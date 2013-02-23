Илемков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1932
Дата смерти23.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Илемков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Илемкова Нина Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илемкова Нина Павловна
Смерть
23.02.2013