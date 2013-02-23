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Илемков Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1932

Дата смерти

23.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932

Отец: Илемков Павел Михайлович

Мать: Илемкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Илемков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Илемкова Нина Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Нина Павловна

Смерть
23.02.2013
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