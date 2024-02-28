Кононов Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1938
Родился в г.Сясьстрой , с его слов ,,Сясьские рядки,,
Бракосочетание
25.07.1961
Бракосочетание
25.07.1961
Рождение ребёнка
18.02.1963
Мать ребёнка: Кононова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Чухлян Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Кононова Валентина Александровна
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область