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Кононов Борис Николаевич

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Место рождения

Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1938

Отец: Кононов Николай Иванович

Мать: Изотова Александра Андреевна

Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Родился в г.Сясьстрой , с его слов ,,Сясьские рядки,,
Бракосочетание
25.07.1961

Жена: Кононова Валентина Александровна

Лахденпохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.07.1961

Жена: не указана

Лахденпохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.02.1963

Сын: Кононов Павел Борисович

Мать ребёнка: Кононова Валентина Александровна

Лахденпохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Чухлян Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Кононова Валентина Александровна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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