Никифоров Илья Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Илья Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Игнатий Изосимович

Мать: Никифорова Агрипина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Никифорова Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владимир Ильич

Мать ребёнка: Никифорова Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Никифорова Устинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Устинья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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