Никифоров Илья Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никифорова Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никифорова Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Никифорова Устинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно