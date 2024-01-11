Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Салихов Халилулла Мулла С 1817
Мать: Азимя 1 Жена
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1870
Сын: Хайретдинов Абдулвагап Имам
Мать ребёнка: Бадрикамаль
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Бадрикамаль
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Хайретдинов Абдулкабир (Абдулкадир)
Мать ребёнка: Бадрикамаль
Актуково
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Хайретдинова Зейнеп Халиулла Кызы
Мать ребёнка: Бадрикамаль
д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Хадича
Мать ребёнка: Бадрикамаль
Актуково
Смерть
Неизвестно