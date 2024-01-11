Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Салихов Халилулла Мулла С 1817

Мать: Азимя 1 Жена

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Хайретдинов Абдулвагап Имам

Мать ребёнка: Бадрикамаль

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Хайретдинов Нурмухаммед

Мать ребёнка: Бадрикамаль

Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Хайретдинов Абдулкабир (Абдулкадир)

Мать ребёнка: Бадрикамаль

Актуково
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Хайретдинова Зейнеп Халиулла Кызы

Мать ребёнка: Бадрикамаль

д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Хадича

Мать ребёнка: Бадрикамаль

Актуково
Смерть
Неизвестно
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