Золотаревская (Сараева) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотаревская (Сараева) Лидия Степановна

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1947

Сын: Золотаревский Александр Львович

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Кожанка, Київська область
Бракосочетание
1953

Муж: Золотаревский Лев Исаевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Кожанка, Київська область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Фастов, Київська область
Смерть
2008
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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