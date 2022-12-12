Золотаревская (Сараева) Лидия Степановна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1947
Сын: Золотаревский Александр Львович
Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Фастов, Київська область
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно