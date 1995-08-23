Колонтаева Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колонтаева Марина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1967

Отец: Колонтаев Виктор

Мать: Колонтаева Любовь

Рождение ребёнка
24.12.1987

Дочь: Серова ирина Владимировна

Отец ребёнка: Серов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
28.01.1991

Дочь: Серова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Серов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
23.08.1995

Сын: Серов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Серов Владимир Викторович

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