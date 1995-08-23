Колонтаева Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1967
Отец: Колонтаев Виктор
Мать: Колонтаева Любовь
Рождение ребёнка
24.12.1987
Дочь: Серова ирина Владимировна
Отец ребёнка: Серов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
28.01.1991
Дочь: Серова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Серов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
23.08.1995
Сын: Серов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Серов Владимир Викторович