Еникеева (Янгирова) Зильфира Зуфаровна
Место рожденияг Уфа Башкортостан
Дата рождения06.10.1952
Дата смерти11.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1952
Отец: Янгиров Зуфар
Мать: Ямаева Мадина
г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еникеев Фанис Шайсултанович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1983
Отец ребёнка: Еникеев Фанис Шайсултанович
г. Уфа, БАССР
Смерть
11.12.2007
г Нефтеюганск ХМАО-ЮГРА