Еникеева (Янгирова) Зильфира Зуфаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еникеева (Янгирова) Зильфира Зуфаровна

Место рождения

г Уфа Башкортостан

Дата рождения

06.10.1952

Дата смерти

11.12.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1952

Отец: Янгиров Зуфар

Мать: Ямаева Мадина

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Фанис Шайсултанович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1983

Сын: Еникеев Денис Фанисович

Отец ребёнка: Еникеев Фанис Шайсултанович

г. Уфа, БАССР
Смерть
11.12.2007
г Нефтеюганск ХМАО-ЮГРА
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