Жданова (Муратова) Фатима Зайнетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1981
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Муратов Зайнетдин
Мать: мать Фатимы
Рождение ребёнка
01.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Фаиз Вагизович
Давлеткулово 1-е, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1981