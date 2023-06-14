Жданова (Муратова) Фатима Зайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Муратова) Фатима Зайнетдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Муратов Зайнетдин

Мать: мать Фатимы

Рождение ребёнка
01.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Фаиз Вагизович

Давлеткулово 1-е, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1981
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