Кунц Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1971
Отец: Дедюхин Николай
Рождение ребёнка
13.01.2008
Отец ребёнка: Кунц Евгений
Рождение ребёнка
09.05.2011
Дочь: Кунц София Евгеньевна
Отец ребёнка: Кунц Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунц Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Кунц Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунц Евгений