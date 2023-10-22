Кунц Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунц Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1971

Отец: Дедюхин Николай

Мать: Дедюхина Фаниса Асфановна

Рождение ребёнка
13.01.2008

Сын: Кунц Денис Евгеньевич

Отец ребёнка: Кунц Евгений

Рождение ребёнка
09.05.2011

Дочь: Кунц София Евгеньевна

Отец ребёнка: Кунц Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунц Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Кунц Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунц Евгений

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