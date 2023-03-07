Хробостов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения?.09.1926
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1926
Рождение ребёнка
22.03.1960
Сын: Хробостов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Хробостова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хробостова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хробостова Нина Петровна
Смерть
2005