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Хробостов Александр Михайлович

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Место рождения

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

?.09.1926

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1926

Отец: Хробостов Михаил Константинович

Мать: Хробостова Александра Владимировна

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.03.1960

Сын: Хробостов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Хробостова Нина Петровна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хробостова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хробостова Нина Петровна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
2005
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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