Волков Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NW
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Волков Филипп Июдович

Мать ребёнка: не указана

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