Болдырева (Вилявина) Наталья Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Вилявина) Наталья Гаврииловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.08.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Муж

Вычислено 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1839 ст.

Отец: Вилявин Гавриил Осипович

Мать: Вилявина Пелагея Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Федор Алексеевич Займенцов и вдова Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 485 номер 83
Бракосочетание
25.01.1860 ст.

Муж: Болдырев Илья Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Илья Иванович Болдырев - 19 лет Невеста: умершего Красноярского мещанина Гавриила Осиповича Вилявина дочь девица Наталья Гавриловна - 20 лет Поручители: Красноярские купцы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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