Болдырева (Вилявина) Наталья Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения11.08.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1839 ст.
Восприемники: мещанин Федор Алексеевич Займенцов и вдова Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 485 номер 83
Бракосочетание
25.01.1860 ст.
Жених: Красноярский мещанин Илья Иванович Болдырев - 19 лет Невеста: умершего Красноярского мещанина Гавриила Осиповича Вилявина дочь девица Наталья Гавриловна - 20 лет Поручители: Красноярские купцы... Показать все
Смерть
Неизвестно