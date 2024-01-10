Богданов (Гирфановна) Шамсинур
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богданов Зуфар Нигаметуллович
Отец ребёнка: Богданов Нигаметулла Лутфуллович
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мукарама Нигаметулловна
Отец ребёнка: Богданов Нигаметулла Лутфуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно