Колотова Епистинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Епистинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мальцева Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.05.1910

Дочь: Останина Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Комиссарчик Елена Филипповна

Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телицына Лина Филипповна

Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телицын Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телицын Филипп Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телицын Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1922
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