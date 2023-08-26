Колотова Епистинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мальцева Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.05.1910
Дочь: Останина Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Комиссарчик Елена Филипповна
Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телицына Лина Филипповна
Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телицын Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телицын Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Телицын Филипп Афанасьевич
Смерть
1922