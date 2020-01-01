Чуркин Иван Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркин Иван Аверьянович

Чуркин Иван Аверьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Чуркин Иван Аверьянович

Мать: не указана

Смерть
1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close