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Чуркин Иван Аверьянович
Чуркин Иван Аверьянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871 ст.
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Чуркин Иван Аверьянович
1871 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец:
Чуркин Иван Аверьянович
Мать: не указана
Смерть
1946
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