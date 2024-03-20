Рубанова (Ерошенко) Людмила Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Ерошенко) Людмила Аркадьевна

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Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

20.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951

Отец: Ерошенко Аркадий Николаевич

Мать: Ерошенко Зинаида Павловна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
17.12.1971

Муж: Рубанов Николай Иванович

Новосибирск, Россия Дзержинский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.10.1972

Сын: Рубанов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Рубанов Николай Иванович

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1974

Сын: Рубанов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Рубанов Николай Иванович

Новосибирск
Развод
08.02.1984

Муж: Рубанов Николай Иванович

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