Рубанова (Ерошенко) Людмила Аркадьевна
Место рожденияНовосибирск, Россия
Дата рождения20.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
17.12.1971
Новосибирск, Россия Дзержинский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.10.1972
Сын: Рубанов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Рубанов Николай Иванович
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1974
Сын: Рубанов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Рубанов Николай Иванович
Новосибирск
Развод
08.02.1984